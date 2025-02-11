Анна
женский, родилась 1802, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Фёдор Иванов1809 г.р.
Дети
Анна Фёдоровна1816 г.р.
Агафья Фёдоровна1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно