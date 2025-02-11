Анна 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1802, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Фёдор Иванов1809 г.р.
Дети
Анна Фёдоровна1816 г.р.
Агафья Фёдоровна1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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