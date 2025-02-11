(Казакова) Марфа Капитоновна
женский, родилась 1911, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 25.08.1912, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКазаков Капитон Терентьевич11.08.1884 г.р.
МатьКазакова Стефанида ТитовнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
1911
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.08.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область