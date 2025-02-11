(Казакова) Марфа Капитоновна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio

(Казакова) Марфа Капитоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1911, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 25.08.1912, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Казаков Капитон Терентьевич11.08.1884 г.р.
Мать
Казакова Стефанида ТитовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Казаков Капитон Терентьевич

Мать: Казакова Стефанида Титовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
25.08.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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