Шалдо Григорий Архипович
Место рождения
Дата рождения12.02.1924
Дата смерти08.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924
Отец: Шалда Архип Евфимов
Мать: Шалда Ульяна Осипова
Бракосочетание
25.09.1946
Рождение ребёнка
26.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалдо (Лопатникова) Ольга Николаевна
Смерть
08.08.1968
Люберцы, Люберцы, Московская область
несчастный случай, погиб при разгрузке груза на ж/д