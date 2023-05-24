Шалдо Григорий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалдо Григорий Архипович

Шалдо Григорий Архипович

avatar

Место рождения

Собич, Сумська область

Дата рождения

12.02.1924

Дата смерти

08.08.1968

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924

Отец: Шалда Архип Евфимов

Мать: Шалда Ульяна Осипова

Собич, Сумська область
Бракосочетание
25.09.1946

Жена: Шалдо (Лопатникова) Ольга Николаевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалдо (Лопатникова) Ольга Николаевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.08.1968
Люберцы, Люберцы, Московская область
несчастный случай, погиб при разгрузке груза на ж/д

Мы используем куки для улучшения работы сайта.