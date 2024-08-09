Петрова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1994 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Василиса

Отец ребёнка: Петров Илья

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Илья

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