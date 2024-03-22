Батырев Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.2011
Дочь: Батырева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Батырева (Усачева) Лариса Александровна
Рождение ребёнка
01.08.2011
Дочь: Ьатырева София Сергеевна
Мать ребёнка: Батырева (Усачева) Лариса Александровна