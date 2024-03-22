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Батырев Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батырева (Усачева) Лариса Александровна

Рождение ребёнка
15.05.2011

Дочь: Батырева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Батырева (Усачева) Лариса Александровна

Рождение ребёнка
01.08.2011

Дочь: Ьатырева София Сергеевна

Мать ребёнка: Батырева (Усачева) Лариса Александровна

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