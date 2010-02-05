Ибатуллин Марсель Сагитович
Место рождения
Дата рождения09.09.1938
Дата смерти05.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938
Отец: Ибатуллин Минисагидулла
Рождение ребёнка
16.04.1974
Сын: Ибатуллин Рамиль Марселевич
Мать ребёнка: Ибатуллина Жуария Халиковна
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2010