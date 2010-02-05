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Ибатуллин Марсель Сагитович

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Место рождения

Шадчи, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1938

Дата смерти

05.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938

Отец: Ибатуллин Минисагидулла

Мать: Ибатуллина Тайба Галиевна

Шадчи, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1974

Сын: Ибатуллин Рамиль Марселевич

Мать ребёнка: Ибатуллина Жуария Халиковна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибатуллина Жуария Халиковна

Смерть
05.02.2010
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