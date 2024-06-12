Бабенко Екатерина Евгеньевна 26.03.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабенко Екатерина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1974

Отец: Шаронов Александр

Мать: Ляшенко Тамара Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Михаил

Рождение ребёнка
01.06.2006

Дочь: Лопатина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил

Рождение ребёнка
05.05.2008

Сын: Лопатин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил

Рождение ребёнка
28.03.2014

Сын: Лопатин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил

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