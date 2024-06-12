Бабенко Екатерина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1974
Отец: Шаронов Александр
Мать: Ляшенко Тамара Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопатин Михаил
Рождение ребёнка
01.06.2006
Дочь: Лопатина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил
Рождение ребёнка
05.05.2008
Отец ребёнка: Лопатин Михаил
Рождение ребёнка
28.03.2014
Отец ребёнка: Лопатин Михаил