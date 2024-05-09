Овчинников Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1906
Дочь: Овчинникова (Овчинникова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Филипьева
Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1906
Дочь: Овчинникова Александра Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно