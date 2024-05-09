Овчинников Ефим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Ефим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Фекла Филипьева

Рождение ребёнка
02.05.1906

Дочь: Овчинникова (Овчинникова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Филипьева

Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1906

Дочь: Овчинникова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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