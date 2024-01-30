Лисовский Лаврентий Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Дата рождения исходя из даты о браке.
Место жительства
С 1787
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Бракосочетание
21.01.1798 ст.
В восприемникаж за жениха мать его вдова Агафия Лисовская, за невесту дядя её Онисим Маргунов.
Смерть
Неизвестно