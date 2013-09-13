Забавин Лев Викторович
Место рождения
Дата рождения13.03.1937
Дата смерти13.09.2013
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937
Рождение ребёнка
12.06.1957
Дочь: Вознюк Галина Львовна
Мать ребёнка: Богакина Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
09.10.1963
Дочь: Смолякова Ольга Львовна
Мать ребёнка: Богакина Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер геофизик
Смерть
13.09.2013
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область