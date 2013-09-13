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Забавин Лев Викторович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.03.1937

Дата смерти

13.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937

Отец: Румянцев Виктор Иванович

Мать: Забавина Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.06.1957

Дочь: Вознюк Галина Львовна

Мать ребёнка: Богакина Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
09.10.1963

Дочь: Смолякова Ольга Львовна

Мать ребёнка: Богакина Наталья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богакина Наталья Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер геофизик
Смерть
13.09.2013
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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