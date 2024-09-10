Калмыков Евдоким Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Евдоким Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Аристарх Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Февронья Максимовна

Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Калмыкова Февронья Максимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/112
Смерть
Неизвестно

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