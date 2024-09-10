Калмыков Евдоким Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калмыков Аристарх Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Калмыкова Февронья Максимовна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/112
Смерть
Неизвестно