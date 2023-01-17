Presser Mark (Max
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1903
Отец: Presser Charles (Ikhel)
Иммиграция
27.03.1904
Место жительства
1910
New Haven Ward 3, New Haven, Connecticut, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Brooklyn (Districts 1251-1500), Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно