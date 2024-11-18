Максина Марья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максина) Хиония Михайловна
Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максина) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максин Арсений Михайлович
Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович
Бракосочетание
14.01.1806 ст.
Оба первым браком.
Смерть
Неизвестно