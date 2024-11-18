Максина Марья Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Марья Никитична

Максина Марья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максина) Хиония Михайловна

Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максина) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максин Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Максин Михаил Степанович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
14.01.1806 ст.

Муж: Максин Михаил Степанович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Оба первым браком.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.