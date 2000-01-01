Колпикова (Хапкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпикова (Хапкова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Хапков Василий Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
1986
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