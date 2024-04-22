Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смерти15.12.1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Бракосочетание
10.06.1810 ст.
Муж: Федор Антонов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
29.05.1811 ст.
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Никифор Федоров
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Антонов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семен Федоров
Отец ребёнка: Федор Антонов
Смерть
15.12.1841 ст.
От старости