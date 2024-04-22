Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

Место рождения

Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

15.12.1841 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

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ИЯ
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Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.06.1810 ст.

Муж: Федор Антонов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Федор Антонов

Рождение ребёнка
29.05.1811 ст.

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Антонов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Никифор Федоров

Отец ребёнка: Федор Антонов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Антонов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Антонов

Смерть
15.12.1841 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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