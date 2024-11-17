Шапошников Алексей Егоров 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапошников Алексей Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шапошников егор яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова Александра Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова Федосья Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова Варвара Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Петр Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шапошников Николай Алексеев

Мать ребёнка: не указана

воспитывал приемный сын Гавриила петровича шапошникова (
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шапошников евдоким алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шапошников Михаил Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шапошников Силиверст Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1855

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