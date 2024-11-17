Шапошников Алексей Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шапошников егор яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова Александра Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова Федосья Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова Варвара Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шапошников Николай Алексеев
Мать ребёнка: не указана
воспитывал приемный сын Гавриила петровича шапошникова (
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шапошников евдоким алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шапошников Михаил Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шапошников Силиверст Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1855