Атрошенко Ева Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Атрошенко Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Коваленко (Атрошенко) Анна Иванова
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
1860
Сын: Атрошенко Даниил Иванович
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Атрошенко) Иулиания Иванова
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Атрошенко) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
27.04.1877
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ремболович (Атрошенко) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Атрошенко Иван Никитин