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Атрошенко Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Атрошенко Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Коваленко (Атрошенко) Анна Иванова

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Атрошенко Даниил Иванович

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Атрошенко) Иулиания Иванова

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Атрошенко) Ольга Иванова

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
27.04.1877

Сын: Атрошенко Симеон Иванов

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ремболович (Атрошенко) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Атрошенко Ева Василиева

Смерть
Неизвестно

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