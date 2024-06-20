Рябинин Иван Иванович Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябинин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Рябинина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Рябинина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рябинина Елена Васильевна

Смерть
1849
Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния

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