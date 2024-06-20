Рябинин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Рябинина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Рябинина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рябинина Елена Васильевна
Смерть
1849
Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния