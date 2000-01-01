Ильина (Глушневская) Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Глушневская) Татьяна Кирилловна

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Место рождения

Монастырская волость поселок Скачки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Монастырская волость поселок Скачки
Рождение ребёнка
02.09.1919

Сын: Ильин Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Ильин Стефан Демьянович

деревня Татьяновка Томской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Стефан Демьянович

Смерть
Неизвестно
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