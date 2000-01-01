Ильина (Глушневская) Татьяна Кирилловна
Место рожденияМонастырская волость поселок Скачки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Монастырская волость поселок Скачки
Рождение ребёнка
02.09.1919
Отец ребёнка: Ильин Стефан Демьянович
деревня Татьяновка Томской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно