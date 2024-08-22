Сухов Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения1813 или 1814 ст.
Дата смерти15.01.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1814 ст.
Отец: Василий Степанов
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
15.01.1890 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни Нератовки крестьянин Григорий Васильев Сухов (87 лет).