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Сухов Григорий Васильев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813 или 1814 ст.

Дата смерти

15.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

1770 или 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1814 ст.

Отец: Василий Степанов

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
15.01.1890 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни Нератовки крестьянин Григорий Васильев Сухов (87 лет).

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