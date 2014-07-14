Турко Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1971
Дата смерти14.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1971
Отец: Турко Иван Иванович
Мать: Турко (Найден) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турко (Бирук) Ирина
Рождение ребёнка
07.08.1994
Сын: Турко Иван
Мать ребёнка: Турко (Якимович) Валентина
Рождение ребёнка
02.02.2005
Сын: Турко Герман
Мать ребёнка: Турко (Бирук) Ирина
Смерть
14.07.2014