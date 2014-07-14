Турко Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турко Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1971

Дата смерти

14.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1971

Отец: Турко Иван Иванович

Мать: Турко (Найден) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турко (Якимович) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турко (Бирук) Ирина

Рождение ребёнка
07.08.1994

Сын: Турко Иван

Мать ребёнка: Турко (Якимович) Валентина

Рождение ребёнка
02.02.2005

Сын: Турко Герман

Мать ребёнка: Турко (Бирук) Ирина

Смерть
14.07.2014

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