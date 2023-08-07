Бизяева Пелагия Космина
Место рожденияВятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость, д. Бизяевы (Палковский)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косма
Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость, д. Бизяевы (Палковский)
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович
Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
25.07.1893 ст.
Дочь: Васильевых Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бизяева Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно