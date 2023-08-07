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Бизяева Пелагия Космина

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Место рождения

Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость, д. Бизяевы (Палковский)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косма

Мать: не указана

Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость, д. Бизяевы (Палковский)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бизяев Михаил Михалович

Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Рождение ребёнка
25.07.1893 ст.

Дочь: Васильевых Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бизяева Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Бизяев Михаил Никифорович

Смерть
Неизвестно
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