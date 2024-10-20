Велентей (Зеркаль) Анисья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
30.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1889 ст.
Сын: Велентей Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович
Рождение ребёнка
26.09.1891 ст.
Восприемник
14.02.1892 ст.
Василий Ефимович Зеркаль
Рождение ребёнка
30.09.1892 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1894 ст.
Дочь: Велентей Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович
Рождение ребёнка
13.01.1897 ст.
Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович
Рождение ребёнка
06.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Сын: Зеркаль Николай Васильевич
Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Велентей Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Смерть
После 1910