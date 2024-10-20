Велентей (Зеркаль) Анисья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Зеркаль) Анисья Владимировна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зеркаль Владимир Иосифович

Мать: Зеркаль (Олиференко) Матрёна Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
30.10.1887 ст.

Муж: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1889 ст.

Сын: Велентей Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1891 ст.

Дочь: Велентей Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
14.02.1892 ст.
Покровское, Чернігівська область
Василий Ефимович Зеркаль
Рождение ребёнка
30.09.1892 ст.

Дочь: Велентей Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1894 ст.

Дочь: Велентей Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1897 ст.

Сын: Велентей Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1901 ст.

Сын: Велентей Иван Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Сын: Зеркаль Николай Васильевич

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Велентей Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.

Дочь: Велентей Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Велентей Василий Логвинович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1910

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