Кропивин Евтифей Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1680 ст.
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680 ст.
Отец: Кропивин Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1698 ст.
Мать ребёнка: Кропивина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кропивин Алексей Евтифеевич
Мать ребёнка: Кропивина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1701 ст.
Сын: Кропивин Григорий Евтифеевич
Мать ребёнка: Кропивина Анна Васильевна
Смерть
До 1710