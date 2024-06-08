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Кропивин Евтифей Семенович

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

До 1680 ст.

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1680 ст.

Отец: Кропивин Семен

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропивина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1698 ст.

Сын: Кропивин Иван Евтифеевич

Мать ребёнка: Кропивина Анна Васильевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Кропивин Алексей Евтифеевич

Мать ребёнка: Кропивина Анна Васильевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1701 ст.

Сын: Кропивин Григорий Евтифеевич

Мать ребёнка: Кропивина Анна Васильевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
До 1710
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

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