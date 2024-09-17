Хрулева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Хрулев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Хрулев Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163
Рождение ребёнка
21.10.1914
Дочь: (Хрулева) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 68
Рождение ребёнка
05.10.1917
Сын: Хрулев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Рождение ребёнка
28.02.1920
Сын: Хрулев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Рождение ребёнка
24.09.1922
Сын: Хрулев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Рождение ребёнка
06.08.1925
Дочь: (Хрулева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Смерть
После 1927