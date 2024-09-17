Хрулева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулев Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Хрулев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Хрулев Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163
Рождение ребёнка
21.10.1914

Дочь: (Хрулева) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 163 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 68
Рождение ребёнка
05.10.1917

Сын: Хрулев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Рождение ребёнка
28.02.1920

Сын: Хрулев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Рождение ребёнка
24.09.1922

Сын: Хрулев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Рождение ребёнка
06.08.1925

Дочь: (Хрулева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Хрулев Григорий Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 31
Смерть
После 1927

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