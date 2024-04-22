Аксинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Федоров
Взята в деревне Томаковой, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
Неизвестно