Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Иванова

Место рождения

Томаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Федоров

Взята в деревне Томаковой, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
Неизвестно
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