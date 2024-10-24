Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Федор Акимович

Отец ребёнка: Аким Афанасьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Аким Афанасьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1810

Муж: Аким Афанасьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мавра Акимовна

Отец ребёнка: Аким Афанасьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коновалов-Афонин Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Аким Афанасьевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1863

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