Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Федор Акимович
Отец ребёнка: Аким Афанасьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Аким Афанасьевич
Бракосочетание
1810
Муж: Аким Афанасьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мавра Акимовна
Отец ребёнка: Аким Афанасьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Коновалов-Афонин Тимофей Акимович
Отец ребёнка: Аким Афанасьевич
Смерть
1863