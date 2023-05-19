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Волкова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

18.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Волков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Василий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Воробьева Параскева Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1909

Сын: Волков Иван Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.04.1915
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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