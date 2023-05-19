Волкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти18.04.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Воробьева Параскева Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1909
Сын: Волков Иван Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Александр Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1915
Причина смерти: старость