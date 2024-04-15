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Белокур Марина Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.02.1892 ст.

Дата смерти

17.04.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1892 ст.

Отец: Белокур Яков Исидорович

Мать: Белокур Параскева Денисовна

Кровное, Сумська область
Крещение
22.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.04.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9S6-1?i=682&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.04.1893 ст.
на отведенном кладбище
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