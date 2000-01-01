Корзун Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Жизневская Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Корзун Лариса Леонидовна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Корзун Владислав Леонидович
Мать ребёнка: Корзун Лариса Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корзун Лариса Леонидовна