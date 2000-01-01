Корзун Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзун Леонид Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Жизневская Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Корзун Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Корзун Владислав Леонидович

Мать ребёнка: Корзун Лариса Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзун Лариса Леонидовна

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