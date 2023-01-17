Мишакова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишакова Мария

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Место рождения

с. Шарголи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Шарголи
Рождение ребёнка
13.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишаков Михаил

Дер. Турково
Смерть
16.06.1982
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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