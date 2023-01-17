Мишакова Мария
Место рожденияс. Шарголи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Шарголи
Рождение ребёнка
13.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишаков Михаил
Дер. Турково
Смерть
16.06.1982
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область