Запольский Лаврентий Николаевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Запольский Лаврентий Николаевич

Место рождения

Луговцы, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Запольский Николай

Мать: не указана

Луговцы, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запольский Афонасий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Арест
20.02.1935
Луговцы, Верхнедвинский район, Витебская область
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 20 февраля 1935 г. Обвинение: 72, 76 УК БССР - антисоветская деятельность Осуждение: 15 июня 1935 г. Осудивший орган: ОСО Приговор: 3 года ссылки Дата реабилита... Показать все
Смерть
Неизвестно

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