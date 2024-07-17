Запольский Лаврентий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Запольский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запольский Афонасий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Арест
20.02.1935
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 20 февраля 1935 г. Обвинение: 72, 76 УК БССР - антисоветская деятельность Осуждение: 15 июня 1935 г. Осудивший орган: ОСО Приговор: 3 года ссылки Дата реабилита... Показать все
Смерть
Неизвестно