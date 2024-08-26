Парфёнова Анфиса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кичева (Парфёнова) Агния Ивановна
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Парфёнова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Парфёнов Василий Иванович
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Парфёнова) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно