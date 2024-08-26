Парфёнова Анфиса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова Анфиса Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кичева (Парфёнова) Агния Ивановна

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Парфёнова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Парфёнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Парфёнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Парфёнова) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Парфёнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Парфёнов Иван Павлович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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