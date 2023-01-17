Гульназира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульназира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сиражетдин Ямалетдинов

Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шамсихаят Ямалетдинова

Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фархетдин Ямалетдинов

Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1858

Сын: Фазлетдин Ямалетдинов

Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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