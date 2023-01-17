Гульназира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шамсихаят Ямалетдинова
Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров
Рождение ребёнка
22.12.1858
Отец ребёнка: Ямалетдин Шахсиваров