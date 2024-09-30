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Пейппо Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1899

Дата смерти

03.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899

Отец: Пейппо Андрей Иванович

Мать: Пейппо (Суни) Елизавета Адамовна

Бракосочетание
26.12.1923

Жена: Пейппо (Руотси) Ева Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1925

Дочь: (Пейппо) Элина Андреевна

Мать ребёнка: Пейппо (Руотси) Ева Петровна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.11.1927

Сын: Пейппо Эйно Андреевич

Мать ребёнка: Пейппо (Руотси) Ева Петровна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Пейппо Вилье Андреевич

Мать ребёнка: Пейппо (Руотси) Ева Петровна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
03.10.1938

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