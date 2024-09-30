Пейппо Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1899
Дата смерти03.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899
Бракосочетание
26.12.1923
Рождение ребёнка
20.02.1925
Дочь: (Пейппо) Элина Андреевна
Мать ребёнка: Пейппо (Руотси) Ева Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1927
Мать ребёнка: Пейппо (Руотси) Ева Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1931
Мать ребёнка: Пейппо (Руотси) Ева Петровна
Смерть
03.10.1938