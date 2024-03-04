Вадковская (Утина) Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА. Ф.19. О.129. Д.233.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вадковский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вадковский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пущина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Вадковский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вадковский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вадковский Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно