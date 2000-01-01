Аристова (Брезгина) Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.01.1963
Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович
Рождение ребёнка
20.03.1965
Сын: Аристов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович
Рождение ребёнка
10.12.1969
Сын: Аристов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович
Рождение ребёнка
01.12.1971
Дочь: Зернина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович
Рождение ребёнка
24.04.1979
Сын: Аристов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович