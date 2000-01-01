Аристова (Брезгина) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Брезгина) Агриппина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1942

Отец: не указан

Мать: Брезгина Афанасья Сафоновна

Рождение ребёнка
19.01.1963

Сын: Аристов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович

Рождение ребёнка
20.03.1965

Сын: Аристов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович

Рождение ребёнка
10.12.1969

Сын: Аристов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович

Рождение ребёнка
01.12.1971

Дочь: Зернина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович

Рождение ребёнка
24.04.1979

Сын: Аристов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Аристов Михаил Филаретович

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