Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Федотовна

Отец ребёнка: Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Федотовна

Отец ребёнка: Федот Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1710
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