Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Федотовна
Отец ребёнка: Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Федотовна
Отец ребёнка: Федот Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1710