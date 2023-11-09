Федот Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., с. Горы, Введенская церковь, священник
Смерть
После 1710
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