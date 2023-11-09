Федот Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., с. Горы, Введенская церковь, священник
Смерть
После 1710