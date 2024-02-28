Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
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Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Макеев

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Макеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Макеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Макеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Никита Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Макеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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