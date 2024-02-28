Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Макеев
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Макеев
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Макеев
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Макеев
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Никита Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Макеев
Смерть
Неизвестно