Шаркунова (Боровикова) Мавра Степановна
Место рожденияЖеребенкова
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Боровиков Степан Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1832
Дочь: (Шаркунова) Евфросинья Максимовна
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Шаркунова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Шаркунова) Евлампия Максимовна
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1837
Сын: Шаркунов Степан Максимович
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Шаркунова) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шаркунов Федот Максимович
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шаркунова) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1846
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1847
Дочь: (Шаркунова) Устинья Максимовна
Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич
Смерть
Неизвестно