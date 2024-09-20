Шаркунова (Боровикова) Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркунова (Боровикова) Мавра Степановна

Место рождения

Жеребенкова

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Боровиков Степан Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаркунов Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
15.02.1832

Дочь: (Шаркунова) Евфросинья Максимовна

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Шаркунова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Шаркунова) Евлампия Максимовна

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.04.1837

Сын: Шаркунов Степан Максимович

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Шаркунова) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шаркунов Федот Максимович

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шаркунова) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.06.1846

Сын: Шаркунов Петр Максимович

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.09.1847

Дочь: (Шаркунова) Устинья Максимовна

Отец ребёнка: Шаркунов Максим Алексеевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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