Мурясов Биктимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурясов Биктимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Басыр Биктимирович

Мать ребёнка: Савина Камиля

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Мурясов Биктахир Биктимир

Мать ребёнка: Савина Камиля

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Мурясова Хатира Биктимир

Мать ребёнка: Савина Камиля

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мурясова Зайтуна Биктимир

Мать ребёнка: Савина Камиля

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мурясова Зайтуна Биктимировна

Мать ребёнка: Савина Камиля

Смерть
Неизвестно

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