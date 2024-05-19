Мурясов Биктимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурясов Басыр Биктимирович
Мать ребёнка: Савина Камиля
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Мурясов Биктахир Биктимир
Мать ребёнка: Савина Камиля
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Мурясова Хатира Биктимир
Мать ребёнка: Савина Камиля
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мурясова Зайтуна Биктимир
Мать ребёнка: Савина Камиля
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мурясова Зайтуна Биктимировна
Мать ребёнка: Савина Камиля
Смерть
Неизвестно