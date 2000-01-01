Чертов Николай Иокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чертов Иоким Григорьевич
Мать: Игнатиева Агапия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Полина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно