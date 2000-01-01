Чертов Николай Иокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертов Николай Иокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чертов Иоким Григорьевич

Мать: Игнатиева Агапия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Полина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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