(1Я Жена) Параскева Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(1Я Жена) Параскева Захарова

(1Я Жена) Параскева Захарова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Харитон Андреев

Рождение ребёнка
13.09.1843

Дочь: (Ермолаева) Надежда Харитонова

Отец ребёнка: Ермолаев Харитон Андреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ермолаева) Перасковья Харитонова

Отец ребёнка: Ермолаев Харитон Андреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ермолаев Терентий Харитонов

Отец ребёнка: Ермолаев Харитон Андреев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.