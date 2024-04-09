(1Я Жена) Параскева Захарова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1843
Дочь: (Ермолаева) Надежда Харитонова
Отец ребёнка: Ермолаев Харитон Андреев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ермолаева) Перасковья Харитонова
Отец ребёнка: Ермолаев Харитон Андреев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ермолаев Терентий Харитонов
Отец ребёнка: Ермолаев Харитон Андреев
Смерть
Неизвестно