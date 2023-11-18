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Наседкина Надежда Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1896 ст.

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.01.1900 ст.

Сын: Наседкин Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.07.1901 ст.

Сын: Наседкин Мефодий Федорович

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.

Сын: Наседкин Власий Федорович

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.12.1906 ст.

Дочь: Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.

Дочь: Анисия Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Федор Анисимович

Смерть
Неизвестно
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