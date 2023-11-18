Наседкина Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1896 ст.
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Рождение ребёнка
09.01.1900 ст.
Сын: Наседкин Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Рождение ребёнка
14.07.1901 ст.
Сын: Наседкин Мефодий Федорович
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.
Сын: Наседкин Власий Федорович
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Рождение ребёнка
22.12.1906 ст.
Дочь: Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.
Дочь: Анисия Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно