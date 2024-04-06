Пономарев Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Пономарев Семен Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Пономарев Андрей Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Пономарев Тимофей Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно