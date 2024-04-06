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Пономарев Федот Яковлевич

Место рождения

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Пономарев Семен Федотович

Мать ребёнка: не указана

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Пономарев Андрей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Пономарев Тимофей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Пономарев Исак Федотович

Мать ребёнка: не указана

Едома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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