Титова (Михайлова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти30.05.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1861 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1863 ст.
Отец ребёнка: Титов Степан Егорович
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.
Дочь: Иванова Устинья Степановна
Отец ребёнка: Титов Степан Егорович
Смерть
30.05.1897 ст.