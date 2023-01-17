Титова (Михайлова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Михайлова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

30.05.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1861 ст.

Муж: Титов Степан Егорович

Рождение ребёнка
18.02.1863 ст.

Сын: Титов Тарас Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1874 ст.

Дочь: Иванова Устинья Степановна

Отец ребёнка: Титов Степан Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.05.1897 ст.
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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