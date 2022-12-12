Иванова (Титова) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Титова) Устинья Степановна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1874 ст.

Отец: Титов Степан Егорович

Мать: Титова Мария Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1894

Муж: Иванов Потап Фёдорович

Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Дочь: Коннова Матрёна Потаповна

Отец ребёнка: Иванов Потап Фёдорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.

Сын: Иванов Павел Потапович

Отец ребёнка: Иванов Потап Фёдорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1911 ст.

Сын: Иванов Георгий Потапович

Отец ребёнка: Иванов Потап Фёдорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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