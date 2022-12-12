Иванова (Титова) Устинья Степановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1874 ст.
Отец: Титов Степан Егорович
Мать: Титова Мария Михайловна
Бракосочетание
28.10.1894
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Дочь: Коннова Матрёна Потаповна
Отец ребёнка: Иванов Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Иванов Потап Фёдорович
Рождение ребёнка
26.03.1911 ст.
Отец ребёнка: Иванов Потап Фёдорович
Смерть
Неизвестно