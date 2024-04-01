Маганов Асхат Маганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маганов Асхат Маганович

Место рождения

Башкортостан, Шаранский р-н, д. Киртлявле

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Маган Кашафутдинович

Мать: не указана

Башкортостан, Шаранский р-н, д. Киртлявле
Рождение ребёнка
25.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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