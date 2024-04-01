Маганов Асхат Маганович
Место рожденияБашкортостан, Шаранский р-н, д. Киртлявле
Дата рождения01.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Отец: Маган Кашафутдинович
Башкортостан, Шаранский р-н, д. Киртлявле
Рождение ребёнка
1957
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно